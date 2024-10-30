«Легкое удивление»: во Владимире прокомментировали ситуацию с хиджабами

сегодня в 23:41

«Ъ»: Во Владимирской области не отменят запрет на религиозную одежду

Во Владимирской области не отменят запрет на ношение религиозной одежды в школах региона и удивлены реакцией части политиков на ситуацию, пишет «КоммерсантЪ».

Издание ссылается на мнение высокопоставленного источника, близкого к руководству области.

«Власти региона испытывают „легкое удивление“ из-за возникшей ситуации. Если кто-то считает, что нарушено его право, — пожалуйста, можно обратиться в суд. Мы же в правовом государстве живем», — указал собеседник

Он добавил, что мусульманское сообщество региона не высказывало негатива по поводу введенных в школах правил.

Ранее власти Владимирской области заявили, что запрет никабов и хиджабов в школе не нарушает прав граждан.

Запрет на ношение одежды, подчеркивающей принадлежность к религиозным конфессиям, был введен приказом министерства образования и молодежной политики Владимирской области.

Это решение вызвало реакцию депутата Государственной Думы Адама Делимханова. Политик заявил, что собирается добиваться отмены приказа ведомства.