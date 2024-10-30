Владимирские власти ответили на обвинения дагестанского депутата из-за хиджабов

Пресс-служба администрации губернатора Владимирской области Александра Авдеева заявила, что решение о запрете ношения хиджабов в школах не нарушает Конституцию России, закон об образовании и опирается на позицию Верховного суда. Ранее депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев раскритиковал региональное Минобразования за такое решение, сообщает НСН .

Ранее владимирское министерство дополнило типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и прочих элементов, показывающих религиозную принадлежность. Депутат Хамзаев на личной встрече с чиновниками назвал такую меру «провокационной».

Власти Владимирской области заявили, что запрет никабов и хиджабов в школе не нарушает прав граждан, а региональное правительство ведет «гармоничную политику», чтобы не возникало конфликтов на религиозной и национальной почвах.

«Правительство Владимирской области опиралось на опыт других регионов, где приняты аналогичные решения, а также на позицию Верховного суда, который дал свою оценку ситуации ещё в 2013 году», — сказали в администрации.