Депутаты Госдумы не согласились с запретом хиджаба во Владимирской области

По словам представителя Чечни в Госдуме, он встретился с коллегой от Владимирской области Игорем Игошиным, чтобы обсудить запрет ношения мусульманской одежды в школах Владимирской области.

«Нет сомнений, мы добьемся отмены этого запрета и будем в полной мере отстаивать права мусульман. Если кому-то во Владимирской области непонятны эти простые истины, то мы доходчиво объясним, что такое религиозные традиции и почему их нельзя бесцеремонно запрещать!», — написал Делимханов по итогам обсуждения проблемы.

Ранее приказом министерства образования и молодежной политики Владимирской области в школах региона было запрещено ношение любой одежды, подчеркивающее религиозную принадлежность к той или иной конфессии.