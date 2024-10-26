Школьникам Владимирской области запретили носить хиджабы и никабы

Во Владимирской области больше нельзя ходить в школу в хиджабах и никабах. Запрещено использовать любые предметы, которые показывают принадлежность человека к той или иной религии, сообщает « Осторожности, новости ».

Соответствующий приказ Министерства образования и молодежной политики Владимирской области появился 22 октября. Он касается тех, кто придерживается любых религий.

Хиджаб — накидка, которая позволяет девушкам-мусульманкам частично скрыть тело или лицо. Никаб — головной убор для женщин, который полностью закрывает лицо и оставляет только узкую прорезь для глаз.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что не простит того, кто заставит его дочь снять хиджаб. Такого человека он будет считать не только личным противником, но и «врагом ислама».