В Чечне из-за паводка эвакуируют жителей поселка Кундухова

Поселок Кундухова в Гудермесе подтоплен в результате паводка на реке Гумс. Экстренные службы эвакуируют жителей, сообщает ТАСС .

Людей размещают в пунктах временного размещения на базе школ и спорткомплекса.

Как сообщили в администрации Гудермесского района Чечни, река Гумс вышла из берегов, в результате чего подтоплен поселок Кундухова в городе Гудермес.

«На месте работают глава района, руководство полиции и экстренные службы», — говорится в сообщении.

В Чечне введен режим повышенной готовности из-за сильных дождей.

