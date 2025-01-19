В Бронницах состоялись традиционные крещенские купания

Каждый год 19 января православные христиане празднуют священный праздник — Крещение Господне. В городском округе Бронницы в ночь с 18 по 19 января состоялись крещенские купания, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В городском округе Бронницы в ночь с 18 по 19 января состоялись крещенские купания.

Традиционный православный обряд прошел на пруду Совхозный, расположенном на Центральной улице. Для обеспечения порядка и безопасности при проведении мероприятия были привлечены работники правоохранительной и аварийно-спасательной служб. Место купаний было оборудовано дополнительным освещением, ограждением и безопасным сходом в воду. Также на территории были организованы палатки для переодевания, туалетные кабинки и горячий чай со сладостями.

По итогам крещенских купаний в Бронницах мероприятие посетили около 1500 горожан, окунулись в купель более 1000 жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил православных с Крещением Господним.