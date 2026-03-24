В Бронницах провели экоакцию в парке «Бронницкий луг»

Экологическая акция «Забота о лесе начинается с тебя» прошла 21 марта в парке «Бронницкий луг» в Бронницах. Жители и гости округа собрали вторсырье, посетили лекцию и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В акции приняли участие бронничане и гости округа. Они передали вторсырье в рамках экологической инициативы, организованной «Молодой Гвардией», поддержав идеи бережного отношения к природе.

Образовательную часть программы представила ведущий специалист библиотечно-информационного и досугового центра Бронниц Екатерина Чернова. Она провела лекцию «Забота о природе», посвященную вопросам сохранения лесов и экологической ответственности.

Мастер-класс по посадке саженцев организовало местное отделение Всероссийского общества охраны природы. Участники узнали, как правильно высаживать растения, и забрали с собой ростки в горшках. Также в парке прошел творческий мастер-класс по изготовлению браслетов из деревянных бусин. Гости создали памятные аксессуары своими руками.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.