Фото - © Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о. Бронницы

В Бронницах прошел мастер-класс для детей «Открытка к 8 марта своими руками»

В преддверии Международного женского дня сотрудники сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. о. Бронницы совместно с участковой социальной службой ГКУ СО МО «Семейный центр помощи семье и детям „Семья и дом“» провели мастер-класс «Открытка к 8 марта своими руками», сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии приняли участие дети из семей различных категорий. Ребята изготавливали праздничные открытки из цветной бумаги и картона, каждый проявляя фантазию. Девочки и мальчики вложили в свои открытки все свое мастерство, а также любовь к родным людям. Ребята не просто вырезали и клеили — они с особым волнением делились историями о тех, кому предназначены их подарки.

В предпраздничном мастер-классе также приняли участие представители депутатского корпуса города Бронницы, которые поздравили всех девочек и присутствующих женщин с наступающим праздником и вручили презенты.

Все участники мастер-класса получили массу положительных эмоций. У каждого получилась своя оригинальная открытка, наполненная теплотой и любовью.

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