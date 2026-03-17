В Бронницах 21 марта пройдет акция по сбору макулатуры

Экологическая акция «Забота о лесе начинается с тебя» пройдет 21 марта с 13:00 до 15:00 в парке «Бронницкий луг» в Бронницах. Для жителей подготовят пункты приема вторсырья и тематические мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке культуры и отдыха «Бронницкий луг» будут работать две точки сбора вторсырья от «Молодой гвардии». Жители смогут сдать макулатуру и пластиковые крышки.

Особым событием станет мастер-класс по посадке саженцев, который проведет местное отделение Всероссийского общества охраны природы. Участникам расскажут, как правильно высаживать растения. Каждый сможет забрать с собой посаженный росток в горшке.

Кроме того, для гостей организуют творческий мастер-класс по созданию браслетов из деревянных бусин. Участники изготовят памятный аксессуар своими руками.

Вход на мероприятие свободный, 0+.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.