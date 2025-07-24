В Брянске 15-летней девочке отказали в выплатах за рождение ребенка

В апреле в Брянске 15-летняя ученица одной из школ родила дочку. Школьница рассчитывала получить единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей, закон о которой в регионе приняли в конце марта, однако ей отказали в этом, сообщает ИА «Регнум» .

Мария (имя изменено) воспитывается в неблагополучной семье — ее мать отбывает наказание в колонии. Школьницу и ее двух младших братьев содержит отец. Также в семье есть еще одна дочь, ей уже 18 лет.

Мария забеременела и родила от 17-летнего парня, который сейчас отбывает наказание за распространение наркотиков. Узнав о занятии возлюбленного, школьница разорвала с ним отношения.

Незадолго до рождения ребенка Мария подала заявление на предоставление ей выплаты. Девушка даже восстановилась в школе на очную форму обучения, хотя переводилась во время беременности на домашнее обучение. Роды прошли в этот же день.

Однако соцзащита отказала Марии «в связи с несоответствием заявителя условиям выплаты». Это могло произойти из-за того, что роды и восстановление на очное обучение получились день в день. Девушка хочет оспорить отказ в выплате в суде.

В марте правительство Брянской области утвердило порядок предоставления единовременной выплаты беременным, обучающимся по очной форме в образовательных организациях. Мера направлена на поддержку ждущих детей школьниц и студенток.

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