В Британии тысячи досрочно освобожденных снова попали в тюрьмы

В Британии тысячи досрочно освобожденных заключенных снова попали в тюрьмы за правонарушения после досрочного освобождения, инициированного властями для борьбы с переполненными местами заключений, сообщает РИА Новости со ссылкой Times.

В октябре около 1,1 тыс. заключенных были освобождены после отбывания 40% срока. В сентябре на свободе оказались более 1,7 тысячи осужденных.

Отмечается, что из всех 86 тыс. заключенных в Англии и Уэльсе каждый седьмой — повторно оказавшийся в тюрьме после досрочного освобождения.

В Британии опасаются, что это приведет к переполнению все большего количества камер.

Ранее сообщалось, что бега шестерых преступников открыли уголовное дело против должностных лиц исправительной колонии № 2 в Липецке. Их обвиняют в преступлении, совершенном по статье 293 УК РФ — «халатность».