Возбуждено уголовное дело против должностных лиц ИК-2 в Липецке

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После побега шестерых преступников открыли уголовное дело против должностных лиц исправительной колонии № 2 в Липецке. Их обвиняют в преступлении, совершенном по статье 293 УК РФ — «халатность», сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Липецкой области.

Шестерым зэкам удалось сбежать из тюрьмы вечером 25 октября через подкоп. Следователи считают, что преступники смогли сделать его, поскольку сотрудники ФСИН ненадлежаще исполняли обязанности.

Сотрудники СК ищут виновных. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее двоих сбежавших из ИК-2 преступников задержали. Еще четыре на свободе.