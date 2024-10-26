Силовики задержали двух сбежавших из липецкой ИК-2 зэков

сегодня в 12:13

Артамонов: двух сбежавших из липецкой ИК-2 зэков задержали

Двоих сбежавших из липецкой исправительной колонии № 2 преступников задержали в Тамбовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать сбежавших зэков. Они будут задержаны.

Шесть заключенных сбежали из ИК-2 в Липецке утром 26 октября. Предположительно, все они — граждане Узбекистана.

Ранее сообщалось, что преступники сделали подкоп в липецкой ИК-2. Его нашли на территории тюрьмы.