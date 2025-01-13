сегодня в 14:53

В Британии открылась первая комната для употребления наркотиков

В Великобритании официально начал работу центр The Thistle, в котором открыли комнату «для безопасного употребления наркотиков», сообщает РБК со ссылкой на Sky News.

Центр построили в шотландском городе Глазго. В специальной комнате для употребления наркотиков людям предлагают принимать запрещенные вещества «под наблюдением». Создатели проекта отмечают, что среда в центре «чистая и гигиеничная».

Они заявляют, что цель открытия такой комнаты — «снижение смертности, связанной с употреблением наркотиков». Проект финансирует шотландское правительство. Так, в работу центра будут инвестировать 2,3 млн фунтов стерлингов в год.

При этом отмечается, что людям, которые захотят воспользоваться комнатой, не будут выдавать запрещенные вещества.

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