сегодня в 19:31

Почти 70 кг мефедрона изъяли у двух мужчин в Новой Москве

Двух мужчин задержали в деревне Архангельское Новофедоровского поселения столицы. У них изъяли 68 кг мефедрона, сообщает «МВД МЕДИА» .

Задержанные — 34-летний москвич и 33-летний приезжий из Республики Марий Эл. Они специально арендовали дом в Новой Москве для осуществления своей преступной деятельности.

При обыске у них обнаружили 30 единиц различной тары с жидкостью общим объемом около 139 литров. В 13 емкостях находился мефедрон общим весом более 68 кг. Также правоохранители нашли сверток с марихуаной.

Все вещества изъяли и отправили на экспертизу. Предварительно, наркотики впоследствии мужчины собирались сбывать крупными партиями на территории Московского региона.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Мужчин заключили под стражу.

Ранее москвичка-наркоманка ушла в лес под Клином, чтобы найти закладку. В итоге она заблудилась и замерзла насмерть.