Москвичка-наркоманка насмерть замерзла в лесу под Клином, пока искала закладку

Mash: москвичка заблудилась в лесу под Клином и замерзла насмерть

Москвичка отправилась в лес, расположенный под Клином, чтобы найти закладку с наркотиками, но в итоге заблудилась и насмерть замерзла там, сообщает Mash .

Инцидент произошел 17 декабря. К месту поисков 28-летнюю москвичку подвез на машине ее парень, с которым они встречались в течение года и вместе употребляли запрещенные вещества.

Девушка сама отправилась в лес на поиски закладки. Возлюбленный остался ждать ее в машине. Спустя час поисков москвичка позвонила бойфренду и заявила, что заблудилась. Тот посоветовал ей идти назад по своим следам.

Парень прождал возлюбленную еще в течение полутора часов. Она так и не вышла. Молодой человек обследовал на машине дорогу вдоль лесополосы, после чего уехал, решив, что девушка просто не захотела делиться с ним найденными наркотиками.

Спустя пять дней семья москвички заявила о ее пропаже. Ее замерзшее тело обнаружили в лесу.

Ранее полицейские задержали нетрезвого наркокурьера. Девушка перевозила 150 свертков с мефедроном под Новгородом. Сначала она делала закладки в Псковской области, а затем ее отправили в Нижегородскую.