Нетрезвая наркокурьер везла 150 свертков в авто без номеров под Новгородом

Сотрудники полиции остановили машину Hyundai в 10 км от Новгорода. Во время проверки документов выяснилось, что за рулем сидит 31-летняя женщина из Псковской области, у которой нашли сразу несколько нарушений, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Полицейские узнали, что автомобиль не был поставлен на учет. Помимо этого, девушка пребывала в состоянии наркотического опьянения — это определили по результатам анализов в диспансере.

Сотрудники правоохранительных органов также осмотрели салон легкового автомобиля. Они нашли там женский рюкзак. В нем лежали 150 свертков, а также порошок, который еще не расфасовали.

Вещества отправили на экспертизу. Выяснилось, что первая партия изъятого — смесь на основе N-метилэфедрона, суммарная масса которой составляет 80 грамм. Вторую часть еще анализируют.

Следователи также узнали, что подозреваемая пришла в наркобизнес недавно. Сначала она делала «закладки» в Псковской области. Однако затем ее отправили в Нижегородскую, чтобы заниматься запрещенной деятельностью там.

Против женщины открыли уголовное дело по части 3 статьи 30 («Покушение на преступление»), части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса России («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ»). Фигурантку отправили под стражу.

Ранее двух бойцов московской Росгвардии задержали сотрудники ФСБ и МВД. Арестованные, предположительно, отбирали у закладчиков мефедрон и перепродавали.