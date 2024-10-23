Московские росгвардейцы перепродавали отобранный у закладчиков мефедрон

Двух бойцов московской Росгвардии задержали по подозрению в сбыте мефедрона. Следователи считают, что пойманные силовики находили закладчиков, забирали у них деньги и наркотики, а товар впоследствии перепродавали, сообщает Baza .

Росгвардейцев задержали 18 октября на Ферганской улице во время совместной операции ФСБ и МВД. При себе у бойцов были по три свертка с мефедроном общим весом 1,5 грамма.

Следователи считают, что два силовика вместе с другими компаньонами ловили наркокурьеров и требовали с них деньги, чтобы не докладывать о задержании. Они также забирали у закладчиков их товар, который впоследствии сами и продавали, полагают правоохранители. На одной из таких продаж росгвардейцев и задержали.

Пойманные сотрудники Росгвардии помещены под арест. Они стали фигурантами уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств с использованием служебного положения.

Если вину злоумышленников докажут, им грозит вплоть до 20 лет лишения свободы.