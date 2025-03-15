В Британии оставили под стражей российского капитана контейнеровоза Solong

Капитан контейнеровоза Solong Владимир Мотин останется под стражей, так как не подал прошение об освобождении под залог. Россиянина обвиняют в непредумышленном убийстве моряка при столкновении судна с танкером в Северном море у берегов Великобритании, сообщает «Интерфакс» .

Как пишут британские СМИ, судебное заседание по делу 59-летнего Мотина состоялось в субботу. Капитану контейнеровоза было предъявлено обвинение в халатности, повлекшей за собой непредумышленное убийство члена экипажа.

По данным прокуратуры, в момент столкновения судов Solong находился под управлением Мотина, а танкер Stena Immaculate длительное время стоял на якоре. Контейнеровоз же в течение 40 минут до столкновения следовал точно в направлении танкера и не предпринимал попыток изменить курс.

10 марта у побережья Англии произошло столкновение танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong. После столкновения произошло возгорание кораблей. Все 37 моряков, находившихся на борту, были успешно эвакуированы, но позже обнаружилось, что один из них пропал без вести.