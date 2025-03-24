В Ботаническом саду ННГУ Лобачевского зацвели подснежники и крокусы

Первоцветы-эфемероиды зацвели в марте в Ботаническом саду ННГУ Лобачевского

В марте в Ботаническом саду Института биологии и биомедицины (ИББМ) ННГУ им. Лобачевского распустились первые весенние эфемероиды, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу высшего учебного заведения.

Первыми на территории дендрария показались подснежники. Подснежник (Галантус (Galanthus) Элвиса), происходящий из Юго-Восточной Европы и Малой Азии, получил свое название в честь английского биолога Генри Джона Элвиса. В европейских странах эти цветы известны как «снежная капля» из-за их белых бутонов, пробивающихся сквозь снежный покров.

А на прошлой неделе в Ботаническом саду зацвели крокусы. Крокус (Шафран (Crocus)) происходит из горных районов Европы.

Эфемероиды представляют собой группу многолетних травянистых растений, характеризующихся кратковременным периодом цветения, обычно приходящимся на раннюю весну.