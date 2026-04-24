В Богородском округе провели мастер-класс по нейрогимнастике

Мастер-класс по нейрогимнастике для родителей прошел 23 апреля в Центре образования № 45 в Богородском округе. Инструктор по физической культуре Евгения Воронцова показала упражнения для развития координации, речи и внимания у детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие состоялось в здании № 4 Центра образования № 45. Для родителей воспитанников младшей группы провели практический мастер-класс «Нейрогимнастика», на котором взрослые смогли познакомиться с методикой развития детей через движение.

Участники попробовали упражнения на сибборде — тренажере в виде изогнутой доски, который используют для стимуляции мозжечка. Он помогает развивать координацию движений, равновесие и мышечный тонус. Родителям показали, как с помощью простых упражнений можно стимулировать развитие речи, улучшить концентрацию внимания, снизить зажимы и проявления гиперактивности.

В администрации отметили, что детский сад выстраивает совместную работу с семьями воспитанников. Такой формат позволяет объединить усилия педагогов и родителей и создать благоприятную среду для развития ребенка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.