В Богородском округе провели игру «Сила России — в единстве»

Семиклассники из 19 центров образования Богородского округа 14 октября приняли участие в муниципальной интеллектуально-игровой программе «Сила России — в единстве» на базе Академии творчества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа включала шесть конкурсов: интеллектуальный, музыкальный, творческий, танцевальный, вкусный и дизайнерский. Школьники проверили знания и умение работать в команде, слышать друг друга и уважать традиции разных народов.

Первое место разделили центры образования № 30 и № 45. Второе место заняли Ногинская гимназия, центры образования № 33 и № 4. Третье место получили центры образования № 5 (Богородский), № 10, № 35 и № 83.

Организаторы поблагодарили участников, наставников и педагогов. Такие мероприятия помогают школьникам познакомиться с историей и традициями народов России, воспитывают уважение к культурному многообразию и укрепляют чувство единства.

Работа с молодежью и поддержка творческих и интеллектуальных инициатив остаются одним из приоритетных направлений в Богородском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.