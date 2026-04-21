В Богородском округе прошел лагерь молодежного актива

Лагерь молодежного актива-2026 прошел в Богородском округе с 17 по 19 апреля и объединил 80 активных школьников и студентов. Участники занимались проектной работой, посещали мастер-классы и тренинги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение трех дней 80 представителей молодежных объединений Богородского округа участвовали в образовательной и спортивной программе. В лагерь приехали активисты «Движения первых», молодежного центра «Юность», «Молодой гвардии» и движения «Волонтеры Подмосковья».

Для участников подготовили мастер-классы, лекции и командные игры. Ребята работали над собственными проектами, развивали лидерские качества и навыки командной работы, а также принимали участие в спортивных мероприятиях.

Почетным гостем смены стала председатель «Движения первых» Московской области Анастасия Бочарова. Она помогала участникам дорабатывать идеи и присутствовала на защите проектов, делясь рекомендациями.

Завершилась программа общим флешмобом под песню «От Волги до Енисея». Организаторы выразили уверенность, что полученный опыт и новые знакомства помогут молодежи реализовать инициативы в Богородском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.