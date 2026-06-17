В Богородском округе проходят летние смены и походы для детей

Летние лагеря и семейные смены проходят в Богородском округе Подмосковья с походами, спортивными занятиями и творческими мастер-классами. В программе — многокилометровые маршруты, экскурсии и работа приходских лагерей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одним из центральных событий лета стал двухдневный поход объединения «Стромынская дружина», приуроченный ко Дню России. Участники прошли маршрут Черново — Филипповское — Ратьково общей протяженностью 22 километра. Под руководством инструктора была организована переправа через реку, что потребовало слаженных действий и соблюдения техники безопасности. Дружинники распределяли обязанности на маршруте и во время стоянки, учились работать в команде и принимать решения в полевых условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.