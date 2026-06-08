В Богородском округе отметят День России в парках

Праздничные мероприятия ко Дню России пройдут в парках Богородского округа на этой неделе. Жителей ждут концерты, мастер-классы, спортивные программы и кинопоказ под открытым небом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничная неделя начнется с творческих занятий в Центральном парке. В понедельник и среду в 17.00 в павильоне пройдут уроки по основам живописи и классической скульптуры для всех желающих старше 6 лет.

Во вторник и четверг в 17.00 на сцене Центрального парка состоятся тренировки по спортивно-бальным танцам с любительским объединением «Танцы Голд» (18+).

Основные мероприятия ко Дню России пройдут в пятницу. Праздник организуют в Центральном, Глуховском парках и парке «Роща». Начало программ — в 12.00, 11.00 и 14.00 соответственно. Гостей ждут тематические мастер-классы, концерты, аллеи мастеров, выступления профессиональных артистов и полевая кухня (0+).

В субботу в 9.00 в Центральном парке стартует забег движения «5 верст» (6+). В 9.00 и 10.00 в камерном зале пройдут занятия по нейрофитнесу (18+). В 12.00 программы для детей состоятся в парках «Роща» и Центральный, а в 17.00 — в парках «Липовая аллея» и Глуховский (6+). В 21.00 в парках «Липовая аллея», Центральный и Глуховский покажут фильм «Летчик» под открытым небом (12+).

В воскресенье в 12.00 в парках «Роща», «Липовая аллея», Глуховский и Центральный пройдут игровые и творческие программы для детей (6+). Завершится неделя спектаклем «Здравствуй, принцесса!» Ногинской детской школы искусств. Показ начнется в 16.00 в камерном зале Центрального парка (6+).

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