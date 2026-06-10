В Богородском округе наградили социальных работников

Торжественное мероприятие ко Дню социального работника прошло 9 июня в районном доме культуры Ногинска в Богородском округе. Специалистов поздравили и наградили представители местной власти и общественности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В районном доме культуры Ногинска чествовали специалистов, которые ежедневно помогают семьям, пожилым людям и жителям с ограниченными возможностями здоровья. В их адрес прозвучали слова благодарности и были вручены заслуженные награды.

В фойе для гостей организовали мастер-классы по изготовлению свечей и плетению маскировочных сетей. Участники смогли освоить новые навыки и внести вклад в общее дело. Праздничную атмосферу создавали эстрадно-джазовый оркестр Богородского округа и ансамбль казачьей песни «Богородские узоры».

Социальных работников поздравили заместитель главы Богородского округа Евгения Устякина и председатель общественной палаты округа Александр Щербаков.

«Социальный работник — это не просто профессия, это призвание быть рядом с теми, кому трудно, дарить тепло и внимание. Спасибо вам за огромное сердце, терпение и ежедневный подвиг, который часто остается незамеченным», — отметил Александр Щербаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.