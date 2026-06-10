В Богородском округе дети освоили основы программирования

В пришкольном лагере «Солнышко» центра образования № 9 в Богородском округе 10 июня прошли мастер-классы по программированию и созданию игр. Занятия для школьников провели представители школы «Пиксель», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В летнем пришкольном лагере дневного пребывания «Солнышко» Центра образования № 9 10 июня прошел познавательный день, посвященный современным технологиям. Для воспитанников организовали серию мастер-классов, которые провели приглашенные специалисты школы «Пиксель».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.