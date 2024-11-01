В бюджете РФ заложено 180 млрд рублей на развитие комфортной городской среды

Понародной программе партии «Единая Россия»и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в стране обновлены 79 тыс. дворов и 37 тыс. общественных пространств. Реализация программы продолжится — при поддержке «Единой России» финансирование на нее предусмотрено в бюджете на предстоящую трехлетку, отметил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Он также осмотрел объекты благоустройства этого года в Тамбове.

«180 миллиардов заложено на развитие комфортной городской среды в стране. „Единая Россия“ настаивала на том, что, несмотря на все сложности, на этот проект мы должны найти деньги. Он дает мощный социальный эффект. Это — программа для людей, она меняет облик наших городов, сел», — Владимир Якушев.

Врио секретаря Генсовета напомнил, что с 2016 года «Единая Россия» реализует проект по благоустройству общественных пространств. Он был переформатирован в федеральную программу.

«Десятки миллионов жителей приняли участие в голосовании, когда определяли, какую территорию в конкретном населенном пункте необходимо благоустроить. Это очень важно, потому что, когда решения принимают чиновники, затем что-то строят, что в итоге не нравится людям, получается не тот эффект. А когда люди сами выбирают и место, и принимают участие в разработке проекта, мы получаем хорошие проектные решения и реализуем их в жизни», — отметил Владимир Якушев.

Говоря об итогах программы на брифинге в «Московском комсомольце», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что с 2021 года количество жителей, принимающих участие в голосовании по отбору объектов благоустройства, выросло в два раза. В 2021 году свой выбор сделали более 9 млн человек, в 2024 году — уже свыше 17 млн.

«Вместе с Минстроем мы задействуем в голосовании десятки тысяч волонтеров. Ежегодно обновляется порядка 9 тысяч объектов. При проведении работ на них обеспечиваем партийный контроль. За каждым объектом закреплен муниципальный депутат от „Единой России“. Он проверяет, вовремя ли вышел на стройплощадку подрядчик, учитывается ли мнение жителей и дизайн, который они предлагают. И следит, насколько качественно выполнены работы. Примерно в 20% случаев мы находим недостатки, которые подрядчики устраняют», — отметил Александр Сидякин.

В свою очередь, замминистра ЖКХ Алексей Ересько отметил — контроль «Единой России» за ходом работ на объектах улучшил их качество.

«Старт программы, который был дан по инициативе „Единой России“ и по поручению Президента, позволил масштабно проводить благоустройство разных общественных пространств. Сейчас в программе появляются, например, памятники, в том числе, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Это говорит о том, что не только растет активность людей, но меняется их запрос», — отметил он.

Только за последние 5 лет в Московской области благоустроено более 200 общественных пространств. Из них 76 пешеходных зон, 22 площади, 33 набережных и более 80 скверов и парков.

«В этом году в Подмосковье, согласно утвержденным планам и графикам, благоустраивается порядка 90 общественных территорий. Большую часть объектов уже сдали, а на 29 — работы завершатся до 1 декабря этого года. Например, уже открыли „Парк Ветеранов“ в Мытищах, „Бульвар Победы“ в Ступине, „Аллея Славы“ в Луховицах, пешеходный маршрут „Дружба поколений“ в Сергиево-Посадском округе, площадь Ленина в Краснознаменске. Депутатский корпус „Единой России“, активисты партийных проектов контролировали все этапы строек, принимали обращения и замечания жителей», — рассказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также добавил, что в будущем году должны благоустроить 75 объектов. Это 14 парков, 15 пешеходных зон, 10 лесопарков, 11 набережных, 19 скверов и 6 зон отдыха в парках. По 20 проектам работы уже начались.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется Правительством с 2017 года. В ее основе — партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. С 2017 года по программе Минстроя и «Единой России» благоустроено уже более 79 тысяч дворовых территорий и свыше 37 тысяч общественных пространств.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.