В Белгородской области объявили ракетную опасность

Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вся территория Белгородской области — ракетная опасность», — написал он.

Местных жителей попросили спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Ранее при обстреле ВСУ села Ракитное в Белгородской области погибли пять мирных жителей, еще 12 человек пострадали.