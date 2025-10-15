В Балашихе в 2026 году капитально отремонтируют три дошкольных отделения

В следующем году в городском округе Балашиха запланировано строительство и капитальный ремонт различных социальных объектов. Так, будет проведен капитальный ремонт следующих социальных объектов — это школа № 18, дошкольное отделение школы № 5, дошкольное отделение школы № 6 и дошкольное отделение школы № 12. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Также будет обновлен стадион «Строитель». Приступим к капитальному ремонту спорткомплекса «Керамик», завершим работы до конца 2027 года.

В городском округе также ведется строительство социальных объектов.

«Строим крупнейшую на востоке Подмосковья многопрофильную больницу в микрорайоне Ольгино. Полностью завершим строительство в 2027 году. В государственную программу Московской области также включен новый объект — строительство детского сада на 125 мест в мкр. Салтыковка, его тоже откроем в 2027 году», — сообщил министр строительного комплекса МО Александр Туровский.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.