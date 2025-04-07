В Балашихе приостановили деятельность склада мясной продукции, где работали мигранты

Правоохранительными органами при участии управления территориальной безопасности городской администрации и Народной дружины приостановлена деятельность склада, специализирующегося на мясной продукции в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия, направленного на пресечение каналов нелегальной миграции, в складском комплексе были выявлены иностранные граждане, осуществлявшие трудовую деятельность с нарушением миграционного законодательства.

По результатам рейда в отделы полиции доставлено около 20 нелегальных мигрантов. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 18.10 КоАП РФ.

Санкция данной статьи предусматривает для иностранных граждан штрафы с возможным административным выдворением за пределы Российской Федерации. В отношении юридических лиц, нарушивших законодательство, возможно административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Напоминаем о действующем указе, регулирующем правовое положение отдельных категорий иностранных граждан. Информация о нарушениях миграционного законодательства вносится в специальный модуль «Реестр контролируемых лиц» на сайте МВД России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что все мигранты с просроченными патентами должны или легализоваться, или они будут депортированы.

«Еще одна задача — грамотно отработать переходный период до 30 апреля. По амнистии, которая действует, мигранты могут урегулировать свое пребывание, обратившись в полицию», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.