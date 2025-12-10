В Балашихе определили семь площадок для запуска фейерверков в новогоднюю ночь

В Балашихе к новогодней ночи определили семь официальных площадок для запуска пиротехники. Жители смогут воспользоваться специально отведенными местами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе для запуска пиротехнических изделий в новогоднюю ночь выделили семь официальных площадок. Специальные места расположены в разных микрорайонах и населенных пунктах округа.

Запустить фейерверки можно будет на следующих площадках: поле за домом № 128А квартала Абрамцево, перед культурно-досуговым центром «Заря» (мкр. Заря, ул. Ленина, д. 6), на открытой территории возле ледового дворца «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина (ул. Парковая, 2), перед сельским центром культуры и досуга «Рассвет» (д. Соболиха, ул. Новослободская, стр. 15), перед сельским домом культуры «Сокол» (д. Федурново, ул. Авиарембаза, д. 7а), восточнее дома № 29 рядом со спортивной площадкой (д. Черное, ул. Агрогородок), а также возле дома в мкр. Южный (ул. Некрасова, д. 5, со стороны магазина «Пятерочка» и аптеки «Социальная Аптека»).

Администрация напоминает, что использование пиротехники запрещено в помещениях, на крышах, балконах, лоджиях, а также на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов и линий электропередач. Запрещается применять изделия с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции и сертификата соответствия.

