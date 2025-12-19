В Балашихе обсудили современные возможности внешнеторговых расчетов

Современные возможности для проведения внешнеторговых расчётов обсудили на конференции Сбера в Балашихе «ВЭД: Новые возможности для бизнеса». Мероприятие, собравшее более 60 предпринимателей, представителей промышленных компаний и экспертов, было посвящено актуальным вызовам и инструментам для внешнеэкономической деятельности.

Участники мероприятия обменялись опытом, обсудили вызовы и перспективы развития внешнеэкономической деятельности, а также изучили инструменты, позволяющие бизнесу эффективно адаптироваться к новым реалиям.

«Предприниматели Балашихи – основа экономического благополучия округа. Наша задача – быть не только надежным финансовым партнером на каждом этапе, но и помогать бизнесу развиваться, делиться экспертизой и опытом. Мы убеждены, что совместные усилия позволят еще большему числу компаний уверенно выходить на внешние рынки, внедрять инновации и укреплять экономику Подмосковья», – отметила заместитель управляющего Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Елена Бакланова.

На конференции также состоялась церемония награждения лучших предпринимателей городского округа. Среди номинантов были представлены компании из сферы услуг, производства, торговли, сельского хозяйства и других отраслей. Награды получили предприниматели, добившиеся значительных успехов в сфере инноваций, социальной ответственности и устойчивого развития.