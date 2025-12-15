В Балашихе 15 декабря прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

В ходе рейда проверили регистрацию 133 человек. В мероприятии участвовали представители управления территориальной безопасности администрации Балашихи, Народной дружины, военного комиссариата Балашихинского района, управления ФСБ по Москве и Московской области. Силовую поддержку обеспечил ОМОН Росгвардии.

По итогам проверки выявили лиц, не состоящих на воинском учете. Им вручили 27 повесток, пояснил представитель управления по территориальной безопасности Балашихи.

Из 133 проверенных 71 человек оказался гражданином России, 62 — иностранными гражданами. С 1 января действует указ президента РФ № 1126 о временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства. На сайте МВД России работает модуль «Реестр контролируемых лиц», куда вносят иностранцев с нарушениями правил пребывания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту открыт для того, чтобы уделять максимальное внимание бойцам. По этому вопросу идет постоянный контакт с Минобороны России.

«В Балашихе мы открыли пункт приема, потому что это важно. Важно уделить максимально внимания тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.