В «Авито» объяснили кратковременные сбои в работе портала
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Пользователи «Авито» пожаловались на сбои в работе портала. Ситуация не носила массовый характер и длилась всего несколько минут, сообщили в пресс-службе «Авито».
Сервис был кратковременно недоступен для пользователей. В пресс-службе призвали не волноваться и отметили, что ситуация разрешилась.
«Уже разобрались и починили. История немассовая и длилась несколько минут», — говорится в сообщении.
Пользователям посоветовали заново зайти на платформу, принесли извинения и поблагодарили за понимание.
Ранее клиенты сотового оператора T2 (ранее — Tele2) пожаловались на сбой в работе мобильной связи на территории ряда российских регионов. 90% жалоб поступило на общий сбой — пользователи сообщили о том, что пропали сотовая связь и интернет.