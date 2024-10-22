В «Авито» объяснили кратковременные сбои в работе портала

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Портал «Авито» снова доступен пользователям после сбоя

Пользователи «Авито» пожаловались на сбои в работе портала. Ситуация не носила массовый характер и длилась всего несколько минут, сообщили в пресс-службе «Авито».

Сервис был кратковременно недоступен для пользователей. В пресс-службе призвали не волноваться и отметили, что ситуация разрешилась.

«Уже разобрались и починили. История немассовая и длилась несколько минут», — говорится в сообщении.

Пользователям посоветовали заново зайти на платформу, принесли извинения и поблагодарили за понимание.

Ранее клиенты сотового оператора T2 (ранее — Tele2) пожаловались на сбой в работе мобильной связи на территории ряда российских регионов. 90% жалоб поступило на общий сбой — пользователи сообщили о том, что пропали сотовая связь и интернет.