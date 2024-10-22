Сбой в работе мобильного оператора Т2 произошел в России и Казахстане

Клиенты сотового оператора T2 (ранее — Tele2) жалуются на сбой в работе мобильной связи на территории ряда российских регионов, сообщается на сайте Downdetector .

90% жалоб поступает на общий сбой — пользователи сообщают о том, что пропали сотовая связь и интернет. Еще 3% заявили о неработающем приложении.

Чаще всего с проблемами в работе T2 сталкивались жители Нижегородской и Псковской областей, республик Татарстан и Марий Эл. Кроме того, сбои возникли и в Казахстане.

Ранее оператор связи Tele2 провел ребрендинг и сменил название на T2. Изменился также и стиль брендирования компании.