В Астраханской области снизился уровень смертности

Уровень смертности в Астраханской области за 2023 год составил 11,8% на 1000 населения, что на 7,9% ниже по региону и на 2,5% по всей стране по сравнению с 2022 годом, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Положительная динамика сокращения смертности связана с ранней диагностикой заболеваний, заявил министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин на заседании кабмина.

По его словам, в регионе регулярно проводят медицинские осмотры и диспансеризацию жителей — в 2023 году проверку здоровья можно было пройти в 27 астраханских медучреждениях. Всего за минувший год диспансеризации и профмедосмотры прошли 620 тысяч человек, 175 000 из которых — дети.

По сравнению с 2022 годом, этот показатель вырос в Астраханской области на четверть, заявили в региональном правительстве.

В целом ожидаемая продолжительность жизни в России в прошлом году выросла до рекордных 73,5 лет, заявлял РИАМО член-корреспондент РАН Филипп Палеев. По его словам, это — одно из достижений национального проекта «Здравоохранение», который реализовался с 2018 года.

Секретом долгой и полноценной жизни профессор назвал здоровый образ жизни, раннюю диагностику заболеваний и качественную профилактику осложнений уже выясвленных недугов. При этом эксперт настоятельно рекомендовал принимать любые решения, связанные с приемом лекарств или отказом от них, только под наблюдением лечащего врача.