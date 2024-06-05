Палеев заявил об увеличении продолжительности жизни в РФ

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году выросла до 73,5 лет, что является рекордным показателем, сообщил корреспонденту РИАМО первый заместитель гендиректора НМИЦ кардиологии им. академика Е. И. Чазова, член-корреспондент РАН Филлип Палеев.

Он отметил, что это является одним из важнейших достижений национального проекта «Здравоохранение», реализуемого в 2018–2024 годах.

«Одним из ключевых элементов проекта явилось развитие инфраструктуры — региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений — для оказания экстренной медпомощи пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения», — сказал Палеев.

Профессор назвал секрет долгой и полноценной жизни — это здоровый образ жизни, раннее выявление заболеваний, которое обеспечивают диспансеризация и качественная профилактика осложнений уже имеющихся заболеваний.

Он подчеркнул, что самостоятельная коррекция или отказ от приема назначенных лекарственных препаратов могут существенно повлиять на прогноз пациента.

«Не секрет, что есть пациенты, которые не любят принимать препараты. Вчера узнал, что отец друга, перенесший инфаркт миокарда и имеющий хроническую сердечную недостаточность, бросил принимать все препараты, которые фактически спасали его от декомпенсации и внезапной смерти. Абсолютно неправильный подход прекращать прием препаратов, считая, что чувствуешь себя хорошо и лечиться не нужно. Вы рискуете собственным здоровьем, делая так, не посоветовавшись с врачом», — заявил профессор.

Он добавил, что серьезный вклад в снижение смертности от болезней системы кровообращения и повышение ожидаемой продолжительности жизни внесла программа бесплатного лекарственного обеспечения пациентов высокого риска. С 2020 года более 10 млрд рублей ежегодно выделяется, чтобы обеспечить пациентов, перенесших инфаркт миокарда, стентирование коронарных артерий, острое нарушение мозгового кровообращения, коронарное шунтирование и радиочастотную аблацию, жизненно необходимыми препаратами в течение 2 лет.

Более 800 тыс. пациентов ежегодно получают препараты в рамках этой программы. В Московской области более 47 тыс. пациентов бесплатно получили лекарства в 2023 году.

«Благодаря дальнейшему развитию программы, с 2023 года врачи получили возможность бесплатно назначать препараты для лечения хронической сердечной недостаточности, а с 2024 года было увеличено финансирование на 2 млрд рублей и добавлена новая группа пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и осложненной хронической сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса левого желудочка. Все эти меры ведут к дальнейшему росту ожидаемой продолжительности жизни», — заключил профессор.