В Астрахань морем завезли почти 120 тонн фиников из Ирана

С 13 по 17 сентября в Астраханском морском порту проведена проверка двух партий фиников. Груз весом 118,8 тонны поступил из Ирана на морском транспорте и был обеспечен фитосанитарными сертификатами, сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу территориального управления Россельхознадзора.

Исследования образцов фиников провели в лабораторных условиях. По результатам анализов специалисты составили акты карантинного фитосанитарного контроля, которые позволяют реализовывать продукцию как на территории региона, так и за его пределами.

С начала текущего года в Астраханскую область под наблюдением Россельхознадзора экспортировали свыше 1,7 тыс. тонн иранских фиников.

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