Стало известно, как яблоки помогают человеку бороться со старением

Эксперты назвали полезные свойства яблок, которые помогают бороться со старением и токсинами. Оказалось, что в этом вопросе важную роль играет цвет фрукта, сообщает «Вечерняя Москва».

Так, диетолог Михаил Гинзбург отметил, что фиолетовые яблоки, цвет которым придают антоцианы, содержат антиоксиданты, нейтрализующие вредные свободные радикалы.

Он добавил, что ярко окрашенные фрукты содержат больше каротиноидов и других флавоноид, которые способствуют здоровому цвету кожи и помогают противостоять вирусам.

При этом у яблок есть еще одно полезное свойство, не связанное с цветом. Фрукты содержат кверцетин, помогающий бороться со старением и возрастными болезнями.

Также яблоки богаты клетчаткой, что полезно для кишечника, и обладают пребиотическим свойством. Кроме того, они улучшают состав липидов в крови, заключил диетолог.

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