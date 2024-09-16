Россиянам посоветовали, что надо включить в рацион для поддержания здоровья осенью

Клинический психолог, консультант по коррекции веса и пищевого поведения Екатерина Муравьева заявила, что правильное питание является основным залогом крепкого здоровья, сообщает «Секрет фирмы» .

По словам эксперта, повысить настроение в осенний период помогут макароны и картофель, в которых содержатся витамины группы В. Кроме того, Муравьева посоветовала ежедневно употреблять тыкву, свеклу, морковь и капусту, а также делать напитки из шиповника, облепихи и других ягод.

Что касается фруктов, то с сентября по ноябрь стоит добавить в рацион арбузы, дыни, груши, яблоки и виноград, подчеркнула эксперт.

«Настройте будильники на завтрак, обед, ужин. Если нужно, добавьте второй завтрак или полдник. Такой четкий режим поможет не кусочничать и не переедать на ночь», — объяснила Муравьева.

Психолог порекомендовала уделять внимание и физическим нагрузкам. Она отметила, что в дождливую погоду в домашних условиях можно сделать разминку. Такие действия улучшат сон и самочувствие.