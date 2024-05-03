В Архангельске умер известный экоактивист Древарх Просветленный

В Архангельске на 60-м году жизни скончался акционист, активист и общественник Андрей Христофоров, известный как Древарх Просветленный. В конце апреля мужчина был госпитализирован с циррозом печени, сообщает «29.ru» .

Известный защитник природы умер в пятницу в реанимации Архангельской областной больницы. Сообщения о смерти Христофорова подтвердила его супруга Алла.

Экоактивист рассказывал, что 14 лет назад он заболел гепатитом С. Также врачи диагностировали у него цирроз печени. Эти серьезные заболевания стали причиной проблем с венами пищевода. Просветленный перенес множество операций и длительное лечение, которое не принесло результатов.

Христофоров получил известность благодаря своему нестандартному внешнему виду и образу жизни. Он часто менял имена и защищал природу родного края. Также экоактивист часто катался на велосипеде с разноцветными крыльями за спиной.

Ранее в Ростове-на-Дону умер известный кулачный боец Александр Коломыцев по прозвищу Воля. Мужчина являлся чемпионом РФ по К-1 и ММА, чемпионом международного турнира по рукопашному бою.