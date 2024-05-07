В Аргентине начался суд по возможной экстрадиции россиянина Чуркина на Украину

Адвокат Кристиан Рубилар заявил, что в Аргентине начался судебный процесс по возможной экстрадиции на Украину россиянина Игоря Чуркина, сообщает РИА Новости .

«Суд по экстрадиции уже начался. Сегодня мы представляем исключения — статус беженца, подача заявления на гражданство — и предоставляем доказательства», — сказал Рубилар.

При этом юрист не смог назвать срок рассмотрения дела об экстрадиции в суде.

В конце января в международном аэропорту Буэнос-Айреса был задержан гражданин РФ Игорь Чуркин. На Украине россиянин обвиняется по статье 383 УК (заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления).

Чуркин подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине. В случае его одобрения экстрадиция гражданина РФ на Украину не состоится. В южноамериканскую страну мужчина прибыл вместе с семьей в качестве туристов. Также в Аргентине у россиянина родилась дочь.

Ранее Апелляционный суд Кипра дал согласие на экстрадицию в Соединенные Штаты гражданина РФ Артура Петрова, арестованного на острове в августе прошлого года по запросу американских силовиков.