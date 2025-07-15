Подмосковная компания 19 июля организует фестиваль уличного спорта в Одинцове

Компания «КЕНГУРУ.ПРО» приглашает всех желающих принять участие в летнем спортивном фестивале KENGURU GAMES. Мероприятие пройдет 19 июля в Супоневском лесопарке в Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку на сайте: https://kengurugames.ru/.

На фестивале заявлены следующие дисциплины: воркаут-гонка (командное преодоление полосы препятствий), панна-баттл (уличный футбол), теннис-файт (быстрый теннис), фитнес-бокс. На равных правах среди команд, участвующих в соревнованиях, будут соревноваться спортсмены-ампутанты на бионических протезах Steplife.

Группа профессиональных спортсменов станет Мастерами игр. Они же выступят судьями воркаут-гонки. Среди них в Мастер-корпусе KENGURU GAMES примут участие: Заслуженный мастер спорта России и Олимпийский чемпион Никита Нагорный, Мастер спорта РФ, выступающая в пауэрлифтинге, мас-рестлинге, силовом экстриме Виктория Яковенко, победительница международных и всероссийских турниров, рекордсменка России в нескольких дисциплинах, победительница шоу Богатырские игры на СТС; кандидат в мастера спорта по боксу, тренер и участница второго сезона «Титанов» на канале ТНТ Анастасия Смирнова, двукратный чемпион мира по воркауту чемпион Европы по стритлифтингу Григорий Скурихин, двукратный вице-чемпион мира по воркауту Дмитрий Липанов; российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий, капитан команды КВН «МаксимуМ» Михаил Башкатов, а также мастера по настольному теннису и панна футболу.

«Это некоммерческое благотворительное мероприятие, направленное на популяризацию уличного спорта в России. И мы намерены сделать его проведение регулярным, каждое лето или чаще. Этими играми мы хотим показать, что не обязательно быть профессиональным спортсменом, чтобы выйти на площадку, достаточно иметь спортивную одежду и желание. Мы получили много заявок от корпоративных организаций и частных лиц, и теперь перед нами стоит задача комплектации команд по их физической выносливости и уровню подготовки. У нас есть начинающие любители, которые едва умеют подтягиваться, есть крепкие любители и продвинутые профессионалы. Однако это не означает, что прием заявок закрыт. Мы рады всем желающим, кто решит принять участие в KENGURU GAMES. Места хватит всем», — говорит директор по развитию «КЕНГУРУ.ПРО» Ксения Попова.

Фестиваль пройдет при поддержке МБУ «Дирекция парков Одинцовского округа» — той самой команды, что создала в Подмосковье такие знаковые пространства, как парк Малевича, парк Раздолье и Парк Героев 1812 года. В мероприятии также участвует Благотворительный фонд помощи детям и молодежи «ГАЛЧОНОК», учрежденный актрисой Юлией Пересильд.

Компания «КЕНГУРУ.ПРО» занимается производством уличного спортивного оборудования. Предприятие компании работает в индустриальном парке «Есипово» в округе Солнечногорск.

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