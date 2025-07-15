Подмосковный разработчик оснастил оборудованием для маркировки производителя масла

Компания «Каллисто», разработчик решения для маркировки, поставила оборудование для маркировки продукции на все производственные площадки ООО МЭЗ «Юг Руси». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На 10 линиях розлива и фасовки производства агропромышленного холдинга была внедрена технология предсериализации, а также запущено оборудование для валидации. Заводы МЭЗ «Юг Руси» расположены в Ростовской, Воронежской областях и Краснодарском крае. Компания производит продукцию под брендами «Золотая Семечка», «Злато» и «Аведовъ». Общий объем производства составляет 300-350 млн бутылок в год.

«Проект с компанией «Юг Руси» показателен для отрасли — наши решения позволили обеспечить маркировку на предприятиях с существенным годовым объемом производства, сохранив его эффективность. Для таких масштабных производств это критически важно. Предсериализация в сочетании с линиями валидации позволяет решить главную задачу — соответствовать требованиям маркировки без снижения производительности», — сказал генеральный директор «Каллисто» Павел Булгаков.

Внедренная технология предсериализации позволяет маркировать упаковку отдельно от продукции. DataMatrix-код наносится на пластиковый колпачок методом прямой пьезопечати на отдельно стоящей линии предсериализации, до розлива масла в ПЭТ-тару. Это позволяет максимально снизить влияние процесса маркировки продукции на эффективность производственных линий. «Решения Каллисто позволили нам осуществить мечту любого производителя — включиться в систему маркировки без вмешательства в производственный процесс. При наших объемах исключение рисков остановки линий и сохранение производительности становятся ключевыми факторами. С момента введения обязательной маркировки растительных масел 1 октября 2024 года, оборудование компании уже обеспечило маркировку порядка 110 миллионов единиц продукции на предприятиях ООО МЭЗ «Юг Руси», — отметил представитель компании-производителя продукции.

Производительность оборудования предсериализации достигает 60 тысяч колпачков в час, а специальная система обработки колпачков обеспечивает максимальную считываемость и качество нанесения кодов на всех этапах.

Технологические решения разрабатываются специалистами ГК «Каллисто» в собственном инжиниринговом центре, расположенном в Люберецком районе Московской области. Команда инженеров создает уникальное оборудование для маркировки, адаптированное под специфические потребности различных отраслей промышленности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.