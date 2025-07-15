В Подмосковье перевыполнили календарный план по эксплуатации лесных дорог

Во всех лесничествах Московской области активно идут противопожарные мероприятия: устройство и прочистка минерализованных полос, эксплуатация лесных дорог, установка и ремонт мест отдыха, шлагбаумов и противопожарных аншлагов. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Календарный план по эксплуатации лесных дорог выполнен на 162,3%. За год в нормативное состояние приводится почти 285 км дорог», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Лидерами по результатам стали Шатурское, Виноградовское, Егорьевское, Дмитровское, Ногинское лесничества.

Эксплуатация лесных дорог включает проектирование, содержание и контроль за их состоянием для обеспечения доступа к лесным массивам в целях мониторинга и противопожарных мероприятий.

Работы выполняет ГАУ МО «Мособллес», подведомственное комитету лесного хозяйства. Все противопожарные мероприятия реализуются в рамках государственного задания.

Противопожарное обустройство лесов ведется с начала весны и продолжается до устойчивого снежного покрова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.