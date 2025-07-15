Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:49

В более чем 260 дворах Подмосковья завершили комплексное благоустройство

Работы реализованы в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», главная цель которой — повышение уровня комфорта жителей региона. Обустройство дворов включает обновление асфальтового покрытия, установку новых скамеек и урн, а также озеленение. Уже завершено комплексное благоустройство в 264 дворах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

На территории области при комплексном благоустройстве дворовых территорий используются современные технологии. Специалисты отрасли активно применяют инновационные методы, повышающие качество и долговечность проводимых работ.

В работе при асфальтировании используются модифицированные битумы, которые продлевают срок службы дорожного полотна и делают его более устойчивым к температурным перепадам и транспортной нагрузке.

Для защиты от трещин и просадок асфальта, особенно в парковочных зонах, применяется геосинтетический материал — геотекстиль.

Устанавливаются современные системы водоотвода с ливневой канализацией. Современные ливневки защищают дворы от подтоплений и продлевают жизнь асфальтового покрытия в 2–3 раза.

С помощью применяемых технологий дворы в Подмосковье становятся комфортными, надежными, служат долго и не требуют частого ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.