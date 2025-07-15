В 2025 году туристический поток в Крыму вырос на 25-30%
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Генеральный директор крупного туроператора, эксперт Российского союза туриндустрии Валерий Сычев рассказал, что туристический поток в нынешнем году в Крым увеличился на 25-30% по сравнению с 2024 годом, сообщает «Крым 24».
Как отметил эксперт, часть туристов идет от анапского направления. Более того, раньше полуостров был менее доступен, поэтому сейчас наблюдается так называемый отложенный спрос. Сычев добавил, что ожидается и дальнейший рост туристического потока.
Турэксперт добавил, что открытие аэропорта в Геленджике должно положительно сказаться на сфере туризма в Крыму. Благодаря этому также должно существенно возрасти количество отдыхающих на полуострове.
«Мы ожидаем от властей региона какого-то регулярного сообщения, транспортного хаба из аэропорта Геленджика в Крым, что хорошо отразится на увеличении загрузки», — заключил Сычев.