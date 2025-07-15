В 2025 году туристический поток в Крыму вырос на 25-30%

Генеральный директор крупного туроператора, эксперт Российского союза туриндустрии Валерий Сычев рассказал, что туристический поток в нынешнем году в Крым увеличился на 25-30% по сравнению с 2024 годом, сообщает «Крым 24» .

Как отметил эксперт, часть туристов идет от анапского направления. Более того, раньше полуостров был менее доступен, поэтому сейчас наблюдается так называемый отложенный спрос. Сычев добавил, что ожидается и дальнейший рост туристического потока.

Турэксперт добавил, что открытие аэропорта в Геленджике должно положительно сказаться на сфере туризма в Крыму. Благодаря этому также должно существенно возрасти количество отдыхающих на полуострове.

«Мы ожидаем от властей региона какого-то регулярного сообщения, транспортного хаба из аэропорта Геленджика в Крым, что хорошо отразится на увеличении загрузки», — заключил Сычев.