Суд Кипра согласился с экстрадицией задержанного россиянина в США

Апелляционный суд Кипра дал согласие на экстрадицию в Штаты гражданина РФ Артура Петрова, арестованного на острове в августе прошлого года по запросу американских силовиков, сообщает ТАСС .

«Решение Апелляционного суда не поддается объяснению, поскольку окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции», — поделился Петров.

Он отметил, что его адвокаты изучать принятое судом решение, проведут экспертизу, а затем станет понятно, подавать ли апелляцию в Верховный суд Кипра. Это будет нужно, если специалисты найдут серьезные юридические ошибки при вынесении решения Апелляционного суда.

Петров, который имеет гражданство РФ и ФРГ, был арестован 26 августа по запросу Штатов. Его обвиняют в незаконном экспорте в Россию произведенной в США микроэлектроники. Минюст сообщал, что Петров и другие люди провозили в РФ санкционный товар в обход американских ограничений.