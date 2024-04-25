Суд Кипра согласился с экстрадицией задержанного россиянина в США
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Апелляционный суд Кипра дал согласие на экстрадицию в Штаты гражданина РФ Артура Петрова, арестованного на острове в августе прошлого года по запросу американских силовиков, сообщает ТАСС.
«Решение Апелляционного суда не поддается объяснению, поскольку окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции», — поделился Петров.
Он отметил, что его адвокаты изучать принятое судом решение, проведут экспертизу, а затем станет понятно, подавать ли апелляцию в Верховный суд Кипра. Это будет нужно, если специалисты найдут серьезные юридические ошибки при вынесении решения Апелляционного суда.
Петров, который имеет гражданство РФ и ФРГ, был арестован 26 августа по запросу Штатов. Его обвиняют в незаконном экспорте в Россию произведенной в США микроэлектроники. Минюст сообщал, что Петров и другие люди провозили в РФ санкционный товар в обход американских ограничений.