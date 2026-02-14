В Анапе убрали старые выбросы мазута, появившиеся после шторма

Старые выбросы мазута обнаружили у кромки воды в Анапе, их оперативно убрали, сообщает оперштаб Краснодарского края.

13 февраля выбросы мазута появились после шторма. Море размыло песок и обнажило старые выбросы. Это были куски размером до 40 см на пляже «Хуторок».

Кроме того, на некоторых участках берега около кромки воды обнажилась мелкая крошка из старых выбросов мазута. Уборку провели 13 и 14 февраля.

Ранее стало известно, что пляжного сезона в Анапе в 2026 году опять не будет. Керченский пролив небезопасен для отдыхающих еще не менее полугода.

